Общество 21 февраля 2024, 17:53 Урожайность зерновых культур в новых регионах России выросла на 27% за год Разин: урожай зерна в 2023 году в новых регионах России составил 4,9 млн тонн piqsels

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В 2023 году в новых регионах урожайность зерновых культур выросла на 27%. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, передали в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году в новых регионах получен достойный урожай зерна — 4,9 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 3,9 миллиона тонн», — уточнили в Минсельхозе России.

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Урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% по сравнению с 2022 годом. Как отметили специалисты, этому способствовало использование минеральных удобрений, специальных средств, соблюдение агротехнологических сроков.

Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состояние культур хорошее и удовлетворительное на 91%. Кроме того, производители новых территорий в 2023 году нарастили выпуск растительного масла, хлеба, муки, колбасной, мясной и молочной продукции. Положительную динамику в 2024 году будут сохранять.

Ранее зампред правительства и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что в Московской области 2023 года стал рекордным по уборке зерновых культур. Аграрии собрали более 735 тысяч тонн продукции. В 2024 году регион не планирует снижать темпы по валовому производству зерна, а рассчитывает установить очередной рекорд.