Мир 04 декабря 2023, 19:18 Шесть нуждающихся в продовольствии стран Африки получают зерно из России — Путин Путин: Россия направляет зерно шести нуждающимся в помощи странам Африки РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин рассказал о помощи, которую оказывает Россия нуждающимся в продовольствии странам Африки. По его словам, страна направляет зерно шести государствам.

«Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии», — сообщил Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

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Некоторые суда, по словам президента, уже разгружают, другие сейчас в море, часть судов загружают в российских портах.

В конце ноября Путин, выступая на внеочередном саммите G20, подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в продовольственной сфере, продолжая оставаться на позиции одного из крупнейших экспортеров в мире.

Отдельно он отметил состояние турбулентности на многих мировых рынках и обострение проблем в энергетическом и финансовом секторах.

«Огромный стресс мировой экономики стал следствием непродуманной политики отдельных стран. Но эти действия оправдывали в том числе борьбой с последствия пандемии», — указал глава государства.