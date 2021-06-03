Глава Евробюро ВОЗ похвалил Россию на русском языке

Россия проявила единый подход со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международным сообществом в борьбе с пандемией коронавируса, за что достойна похвалы. Но над получением вакцины от COVID-19 надо работать сообща, чтобы она стала «всеобщим достоянием человечества».

Об этом на русском языке заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе онлайн-дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии».

«Мы наблюдаем выражение международной солидарности со стороны РФ, тесно сотрудничаем с [главой Роспотребнадзора Анной] Поповой по ситуации и с министром здравоохранения [РФ] Мурашко по новым программам исследования совместно с российскими экспертами», — приводит его слова ТАСС.

Накануне на сессии ПМЭФ «Инновационная терапия: код доступа» глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что число нежелательных побочных явлений после вакцинации российским антикоронавирусными препаратами очень незначительно. Это говорит о безопасности отечественных прививок.