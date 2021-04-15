Пациентам в Кемерове предлагали благословение священника перед вакцинацией. Епархия это объяснила

В Telegram-каналах разошлось видео, на котором в поликлинике №5 в Кемерове пациентов перед вакцинацией отправляли за благословением к священнику. В местной епархии пояснили, что это не условие и не препятствие для того, чтобы сделать прививку. В интернете смысл благословения исказили.

Как рассказал РИА «Новости» руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский, благословение перед серьезными поступками — это христианская традиция. Если человек верующий, то он может обратиться к священнику перед прививкой. Однако благословение не является препятствием. Вакцину можно получить и без него.

«Что касается традиции благословения, то комментарий, которым сопровождается видео, в [нем] в определенной мере искажен смысл благословения. Оно (получение благословения — прим. ред.) ни в коей мере не является препятствием к совершению вакцинации», — заявил собеседник. Ланский подчеркнул, что среди духовенства Кемеровской епархии нет ковид-диссидентов. Все понимают, что вакцинация — один из самых эффективных инструментов по профилактике опасных заболеваний.

В ролике, который распространился в Сети, мужчина заходит в молитвенную комнату перед прививкой, сестра милосердия говорит ему, что сначала нужно получить у священника благословение на вакцинацию. В пресс-службе поликлиники агентству рассказали, что молитвенная комната не входит в состав в медучреждения.