Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать новым флагманом Черноморского флота — СМИ
ТАСС: ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать новым флагманом Черноморского флота
Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота России, придя на смену затонувшему крейсеру «Москва». Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к силовым структурам Крыма. Официальной информации пока нет.
«После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — сообщил собеседник агентства.
«Адмирал Макаров» — третий фрегат морской зоны проекта 11356. Серия сторожевых кораблей дальней морской зоны создана для уничтожения надводных судов, подлодок и наземных объектов противника, а также — для патрулирования и охраны морских коммуникаций.
Третий фрегат назвали в честь российского флотоводца и ученого Степана Макарова. Военно-морскому флоту (ВМФ) фрегат передали в конце 2017 года. «Адмирал Макаров» не раз входил в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами. Кроме того, способен нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.
Крейсер «Москва» затонул в апреле 2022 года при буксировке в порт назначения в шторм. В пожаре, произошедшем от детонации боезапаса, крейсер получил повреждения корпуса. Корабль имел хорошую боевую историю и считался грозой авианосцев.