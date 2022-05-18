Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота России, придя на смену затонувшему крейсеру «Москва». Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к силовым структурам Крыма. Официальной информации пока нет.

«После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — сообщил собеседник агентства.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат морской зоны проекта 11356. Серия сторожевых кораблей дальней морской зоны создана для уничтожения надводных судов, подлодок и наземных объектов противника, а также — для патрулирования и охраны морских коммуникаций.

Третий фрегат назвали в честь российского флотоводца и ученого Степана Макарова. Военно-морскому флоту (ВМФ) фрегат передали в конце 2017 года. «Адмирал Макаров» не раз входил в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами. Кроме того, способен нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Крейсер «Москва» затонул в апреле 2022 года при буксировке в порт назначения в шторм. В пожаре, произошедшем от детонации боезапаса, крейсер получил повреждения корпуса. Корабль имел хорошую боевую историю и считался грозой авианосцев.