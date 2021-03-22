Ракета «Союз-2.1а» вывела почти 40 спутников на суборбитальную траекторию полета

В понедельник, 22 марта, стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с 38 спутниками из 18 стран. Запуск прошел с 31-й площадки космодрома Байконур. Сейчас все спутники выведены на суборбитальную траекторию полета, а разгонный блок отделился от третьей ступени. Информация об этом появилась на сайте Роскосмоса.

Разгонный блок со спутниками уже отделился от третьей ступени ракеты. Выведение южнокорейского аппарата CAS500-1 на целевую орбиту займет примерно 60 минут. С 11:35 до 11:37 по московскому времени ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, а с 13:13 до 13:43 — второй.

«Пуск [прошел] штатно. Отделение головного блока прошло в расчетное время. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока „Фрегат“ прошло штатно», — написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Изначально пуск должен был состояться 20 марта, но гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин перенес мероприятие на 22 марта. Предварительно, перенос был связан с проблемой наземного оборудования. Речь идет о разгонном блоке «Фрегат». Сейчас все неполадки устранены.

На ракете «Союз-2.1а» на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 от Республики Корея, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии, который поможет получить изображения Земли и обеспечит связь NAJM-1, а также спутники связи Технического университета Берлина.

Для этого грандиозного запуска ракету «Союз» перекрасили в белый и синий цвета. Ранее она была серого и оранжевого цветов.