Проблему с наземным оборудованием решили на Байконуре

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» перенесли из-за проблем с наземным оборудованием. Все неполадки уже устранили, а запуск запланировали на 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба компании «Главкосмос пусковые услуги».

«Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока „Фрегат“, из-за которого последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. <…> Идем на пуск завтра», — написала пресс-служба в Twitter.

В компании подчеркнули, что у специалистов нет вопросов к космическим аппаратам, ракете-носителю, разгонному блоку и стартовому комплексу.

Изначально запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запланирован на 20 марта. Но глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что старт отменили из-за скачка напряжения.

Космическому аппарату предстоит вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран. Среди спутников есть российские, японские, канадские, британские и испанские устройства. Для этого запуска «Союз» перекрасили в белый и синий цвета. Традиционно ракета имела серый и оранжевый цвета.