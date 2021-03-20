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    20 марта 2021, 11:10

    Запуск ракеты «Союза» перенесли из-за скачка напряжения

    Дарья Морозова

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» решили перенести на резервную дату. Уточняется, что пройдет на космодроме Байконур.

    Запуск ракеты «Союза» перенесли из-за скачка напряжения

    Об этом сообщил Telegram-канал «Роскомоса«. Ракета выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран.

    «О времени старта будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

    Также в «Роскосмосе» пояснили, что запуск перенесли по техническим причинам. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил РИА «Новости», что случился скачок напряжения из-за которого решили не рисковать.

    Он также уточнил, что резервное время старта, по планам «Роскосмоса», будет такое же — 09:07. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что в 09:16 разгонный блок «Фрегат» отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.