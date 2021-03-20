Запуск ракеты «Союза» перенесли из-за скачка напряжения

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» решили перенести на резервную дату. Уточняется, что пройдет на космодроме Байконур.

Об этом сообщил Telegram-канал «Роскомоса«. Ракета выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран.

«О времени старта будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Также в «Роскосмосе» пояснили, что запуск перенесли по техническим причинам. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил РИА «Новости», что случился скачок напряжения из-за которого решили не рисковать.

Он также уточнил, что резервное время старта, по планам «Роскосмоса», будет такое же — 09:07. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что в 09:16 разгонный блок «Фрегат» отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.