Мир 20 февраля 2024, 05:25 Стало известно, сколько времени уйдет на разминирование домов в Авдеевке Гагин: на полное разминирование зданий в Авдеевке нужны месяцы РИА «Новости»

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Множество строений в освобожденной Авдеевке повредились после боевых действий, понадобятся месяцы для полного разминирования региона. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».

«Существенная часть коммуникаций и социальных объектов — она либо повреждена, либо заминирована, потому что противник, отступая, хотя и спешно, в любом случае заминировал очень много», — объяснил он.

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По словам Гагина, в городе работают военнослужащие. В домах остались неразорвавшиеся снаряды. Для разминирования нужно несколько месяцев, только после очистки от мин можно заняться восстановлением зданий.

«Я считаю, что город будет восстановлен и вернутся его жители», — сказал советник главы ДНР.

Также Гагин отметил, что некоторые украинские военные скрылись в подземельях Авдеевского коксохимического завода. Когда-то точно также сделали боевики ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе.