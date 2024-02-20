Спецоперация 20 февраля 2024, 07:37 Зеленскому предрекли отставку из-за провала ВСУ в Авдеевке Asia Times: поражение ВСУ в Авдеевке может обернуться отставкой Зеленского Официальный сайт президента Украины

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Поражение украинских войск в Авдеевке еще сильнее пошатнуло позиции президента страны Владимира Зеленского и в итоге может привести к его свержению. Об этом написало китайское издание Asia Times.

Авторы материала отметили, что гнев в ВСУ растет, и рано или поздно военные выберут нового лидера, причем не исключено, что им станет бывший главнокомандующий Валерий Залужный.

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Журналисты напомнили, что США рассчитывали на смену политической власти в России.

«Теперь кажется еще более вероятным, что смена режима произойдет, но не в России — в Киеве», — констатировали они.

Ранее появилась информация о том, что новый главком ВСУ Александр Сырский приказал перекинуть резервы из Киевской области под Авдеевку во избежание обрушения фронта.

О полном освобождении Авдеевки российскими силами стало известно 17 февраля. На полное разминирование города могут уйти месяцы. ВС России также продолжают зачистку жилых кварталов.