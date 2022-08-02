Магазины H&M возобновили свою работу в Москве

Сеть H&M возобновила работу двух московских магазинов в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк». Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, продажа идет по полной цене без каких-либо скидок.

Как напомнила газета «Известия», покупатели ждали открытия магазинов шведского ретейлера в минувший понедельник, 1 августа. Тогда в торговых центрах скопились очереди. Для того, чтобы избежать повышенного ажиотажа, руководство сети перенесло дату открытия на вторник.

Москва стала первым городом России, где H&M возобновил продажу своих товаров. В Санкт-Петербурге магазин откроется в ТРК «Галерея» в ближайшую среду, 3 августа. В остальных городах ждать открытия торговых точек можно к концу летнего месяца.

Компания H&M объявила об уходе из России в середине июля. По данным Министерства промышленности и торговли, ретейлер готовит свои точки к продаже. По оценке партнера консалтинговой компании GRM Сергея Новикова, компания может продать свой российский бизнес за пять-шесть миллионов рублей с учетом дисконта.