Стоимость российских активов H&M оценили в 10-12 миллиардов рублей

Потенциальный покупатель российских активов сети магазинов H&M может приобрести их со скидкой в 50-60%, заявил РИА «Новости» партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков. По его мнению, бизнес компании в России может стоить около 10-12 миллиардов рублей без учета дисконта.

По словам эксперта, он ожидает продажу бизнеса со скидкой — в этом случае он может достаться новому владельцу за пять-шесть миллиардов.

«Мы оцениваем примерную стоимость компании в 10-12 миллиардов рублей: размер суммы остатков денежных средств на ее расчетных счетах на сегодня — это примерно 10 миллиардов рублей плюс 1 миллиард — положительное сальдо от продажи основных средств с дисконтом», — высказался Новиков.

Собеседник агентства заявил, что у H&M есть несколько вариантов ухода с отечественного рынка. Он предположил, что компания будет продавать отдельные активы — магазины с товаром, оборудованием и правом аренды на помещение.

Накануне планы H&M по уходу из России подтвердили в Минпромторге. Там отметили, что компания уже занялась поиском покупателя.