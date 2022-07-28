Минпромторг подтвердил планы H&M продать бизнес в России

Шведский бренд одежды H&M запланировал продать бизнес в России. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники. По их словам, компания уже начала поиск покупателя.

H&M выставил на продажу права аренды 170 магазинов в 60 российских городах на срок до 2030-х годов. По данным СМИ, в планах у компании — продать распределительный центр и запасы товаров на 30 недель. Их стоимость оценили в 210 миллионов долларов (более 12 миллиардов рублей).

Возможным покупателем назвали компанию Melon Fashion Group, которая владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и «Спортмастер». Эксперты напомнили, что новому владельцу придется решить ряд проблем, связанных с уходом H&M. Это, в том числе, судебные иски от владельцев помещений.

Ранее компания заявила об окончательном уходе из России из-за «операционных проблем» и «непредсказуемого будущего».