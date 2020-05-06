Работу на Чаянде продолжат 2000 вахтовиков

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение продолжит работу. На нем останутся две тысячи сотрудников. Еще 8,5 тысячи вахтовиков вывезут.

Глава Якутии Айсен Николаев уточнил, что на месторождении находятся 10,5 тысячи человек. Его слова привел «Интерфакс».

«Оставшаяся часть должна работать, обеспечивать непрерывный производственный процесс», — подчеркнул Николаев. Он добавил, что считает это «вполне нормальной цифрой».

Вывозят вахтовых рабочих планово. Сейчас месторождения уже покинули более тысячи человек. В разные регионы домой уехали здоровые люди — те, у кого тест на COVID-19 дважды показал отрицательный результат.

«По нашим планам, каждый день будет вывозиться порядка 500 человек», — сказал глава Якутии.

Больше всего на месторождении работников компании «Стройтрансгаз» — их около 7,5 тысячи человек. Все они сдали повторные анализы. Всего обработано около пяти тысяч тестов.

«Из них положительных результатов — менее 250. Считаем, что распространение болезни будет исчисляться в несколько сотен, но никак не тысяч, как это обсуждается в СМИ», — подчеркнул Николаев.

У 95% заразившихся коронавирусом, по его словам, болезнь протекает бессимптомно. У инфицированных нет ни температуры, ни кашля.

На Чаянде с 17 апреля ввели карантин. Всего на Чаяндинском месторождении 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома». В них размещены более 10 тысяч человек.