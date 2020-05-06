Работу на Чаянде продолжат 2000 вахтовиков
Глава Якутии Айсен Николаев уточнил, что на месторождении находятся 10,5 тысячи человек. Его слова привел «Интерфакс».
«Оставшаяся часть должна работать, обеспечивать непрерывный производственный процесс», — подчеркнул Николаев. Он добавил, что считает это «вполне нормальной цифрой».
Вывозят вахтовых рабочих планово. Сейчас месторождения уже покинули более тысячи человек. В разные регионы домой уехали здоровые люди — те, у кого тест на COVID-19 дважды показал отрицательный результат.
«По нашим планам, каждый день будет вывозиться порядка 500 человек», — сказал глава Якутии.
Больше всего на месторождении работников компании «Стройтрансгаз» — их около 7,5 тысячи человек. Все они сдали повторные анализы. Всего обработано около пяти тысяч тестов.
«Из них положительных результатов — менее 250. Считаем, что распространение болезни будет исчисляться в несколько сотен, но никак не тысяч, как это обсуждается в СМИ», — подчеркнул Николаев.
У 95% заразившихся коронавирусом, по его словам, болезнь протекает бессимптомно. У инфицированных нет ни температуры, ни кашля.
На Чаянде с 17 апреля ввели карантин. Всего на Чаяндинском месторождении 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома». В них размещены более 10 тысяч человек.