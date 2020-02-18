«Показалось, что из гроба доносятся звуки»: работник крематория рассказал о курьезах на работе
«Самый серьезный казус на церемонии, проведенной мной, случился, когда одному молодому человеку показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки. В этот момент гроб находился у открытой печи, парень кинулся к нему и опрокинул на пол», — поделилась сотрудница Новосибирского крематория Кристина Клековкина с «Московским комсомольцем».
Девушка пояснила, что раньше многие думали, что с усопшего перед кремацией снимают драгоценности. Из-за этого стереотипа родственникам стали разрешать наблюдать за тем, как гроб помещают в огонь. После случая с молодым человеком в крематории сделали комнату со стеклом, и теперь все близкие смотрят на процесс оттуда.
Иногда во время церемонии появляются бывшие жены, которые начинают устраивать скандалы, потасовки и выяснения отношений. «То возникают споры по поводу захоронения, то родственники не могут разделить прах, доводят дело до судебных разбирательств», — отметила Клековкина.
Бывали случаи, когда родственники не могли узнать усопшего из-за нанесенного грима. В те моменты приходилось искать на теле шрамы, родинки или другие характерные признаки.
Странное поведение бывает не только у близких усопших, но и работников морга. Осенью 2019 года пользователи нашли в соцсетях фотографии с умершими на странице сотрудника морга из Екатеринбурга. Он публиковал снимки с подписями вроде «Жмуров много. Хотите занять место?» Аккаунт быстро заблокировали и начали проверку.