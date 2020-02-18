«Показалось, что из гроба доносятся звуки»: работник крематория рассказал о курьезах на работе

Драки и разные странные ситуации бывают не только на свадьбах, но и на похоронах. Бывает так, что родственники не могут узнать близкого человека из-за грима, а иногда случаются дележки праха. Сотрудница крематория рассказала, с какими самыми необычными случаями она сталкивалась на работе.

«Самый серьезный казус на церемонии, проведенной мной, случился, когда одному молодому человеку показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки. В этот момент гроб находился у открытой печи, парень кинулся к нему и опрокинул на пол», — поделилась сотрудница Новосибирского крематория Кристина Клековкина с «Московским комсомольцем».

Девушка пояснила, что раньше многие думали, что с усопшего перед кремацией снимают драгоценности. Из-за этого стереотипа родственникам стали разрешать наблюдать за тем, как гроб помещают в огонь. После случая с молодым человеком в крематории сделали комнату со стеклом, и теперь все близкие смотрят на процесс оттуда.

Иногда во время церемонии появляются бывшие жены, которые начинают устраивать скандалы, потасовки и выяснения отношений. «То возникают споры по поводу захоронения, то родственники не могут разделить прах, доводят дело до судебных разбирательств», — отметила Клековкина.

Бывали случаи, когда родственники не могли узнать усопшего из-за нанесенного грима. В те моменты приходилось искать на теле шрамы, родинки или другие характерные признаки.

Странное поведение бывает не только у близких усопших, но и работников морга. Осенью 2019 года пользователи нашли в соцсетях фотографии с умершими на странице сотрудника морга из Екатеринбурга. Он публиковал снимки с подписями вроде «Жмуров много. Хотите занять место?» Аккаунт быстро заблокировали и начали проверку.