Британская компания выпустила гробы с блестками

Стоит гроб в блестках в среднем 169 фунтов стерлингов (около 14 тысяч рублей). За доплату в 15 фунтов (1200 рублей) на крышку добавят надпись.

Свою продукцию компания выпускает в основном в ярких цветах, но даже черный гроб в блестках не выглядит траурно.

«Наши потрясающие гробы — прекрасный способ отразить и отметить жизнь человека», — заявили производители.

Кроме гробов Glitter Coffin Company выпускает ящики для праха и гробики для домашних животных.

Доставка гробов с блестками планируется по всему миру.

Пользователи Сети восприняли задумку компании. Кто-то назвал блестки на погребальной атрибутике дурновкусием и поводом для испорченного настроения. Другие комментаторы отметили, что хотели бы покоиться в таком гробу.