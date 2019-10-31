Работник морга в Екатеринбурге публиковал фото трупов и посты об оккультизме

Группа «Типичный Екатеринбург» разместила информацию о нарушавшем профессиональную этику работнике морга.

Мужчина размещал фотографии трупов с подписями вроде «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот еще что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче» и «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…» к фотографии детского гроба.

Одна из пользовательниц соцсети подала жалобу администрации из-за увиденного.

Отмечается, что на странице мужчины также было много фотографий с гробами, свечками и колдовской атрибутикой.

В Минздрав Свердловской области направили заявление об увлечениях сотрудника.

Как сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Свердловской области Екатерина Макашина, ведется проверка, выясняется личность этого работника.