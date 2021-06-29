QR-коды могут распространить за пределы общепита в Москве

Московские власти могут распространить систему QR-кодов не только в сфере общепита, но и других отраслях. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Систему QR-кодов могут внедрить и в общественном транспорте, а также в магазинах. Немерюк не исключил такую возможность, но не в самое ближайшее время.

По его словам, у мэрии есть идеи, в каких еще сферах можно применить эту систему.

Немерюк ранее рассказал, что гости летних веранд, у которых нет QR-кода, смогут пройти в ресторан для того, чтобы помыть руки. Но при этом нужно будет надеть маску и соблюдать все меры предосторожности.

С понедельника в московские рестораны и кафе начали пускать только с QR-кодом. Он подтверждает, что с начала года посетитель успел переболеть ковидом, уже сделал прививку от коронавируса или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Летние кафе и веранды при этом по-прежнему открыты для тех, у кого нет QR-кода. Но это продлится только до 12 июля.

Власти Москвы ранее порекомендовали мобильные приложения для проверки QR-кодов.