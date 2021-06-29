Столичные власти рекомендовали мобильные приложения для проверки QR-кодов

Москвичам посоветовали пользоваться официальными городскими мобильными приложениями для проверки QR-кодов. Это поможет защититься от мошенников.

«Для проверки QR-кодов на входе в заведения общественного питания и массовые мероприятия безопаснее использовать официальные городские мобильные приложения. Это позволяет избежать фишинга и помогает выявить поддельные QR-коды», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Приложение, как объяснили в департаменте, определит, если код фальшивый.

QR-код можно проверить в приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Помощник Москвы».

Поддельные QR-коды начали продавать в даркнете. Средняя цена составляет 11 тысяч рублей. Член Совета Федерации Андрей Клишас напомнил москвичам, что за посещение ресторанов с использованием поддельных QR-кодов может грозить до двух лет лишения свободы. При этом, по словам Клишаса, ответственность понесут все, кто приобрел фейковый сертификат, и неважно, успеет ли человек им воспользоваться.