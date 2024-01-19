19 января 2024, 23:29
Qiwi продаст российские активы
Qiwi продаст российские активы гонконгской компании с обратным выкупом акций
Группа Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, которая принадлежит главному исполнительному директору Андрею Протопопову. После этого компания совершить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО „КИВИ“, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову», — сообщили в компании.
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Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей, а расчеты будут производиться в рассрочку в течение четырех лет. После продажи акций Протопопов продолжит руководить российским бизнесом, но покинет пост в Qiwi plc.
В компании заверили, что реструктуризация не скажется на доступности сервисов, работе продуктов и взаимоотношениях с партнерами.
В июне прошлого года Qiwi объединила российские активы под местное юридическое лицо. Это был первый этап реструктуризации, который предполагал разделение российских и международных активов.
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