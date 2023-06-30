30 июня 2023, 18:27
Qiwi завершила первый этап реструктуризации бизнеса
Группа Qiwi консолидировала российские активы под местное юрлицо
Группа Qiwi, известная платежным сервисом с таким же названием, полностью объединила российские активы под местное юридическое лицо. Так завершился первый этап плана реструктуризации бизнеса, в рамках которого группа разделит российские и международные активы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«В соответствии с планом, Qiwi plc завершает консолидацию российских активов в рамках АО „Киви“ и объявляет о завершении первого этапа плана реструктуризации», — сказано в сообщении.
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В частности, под юрлицо из России перевели активы компаний Rowi, RealWeb, а также «Киви Финанс» и других. Вскоре АО «Киви» планирует приобрести у Qiwi plc ООО МФК «Полет финанс».
Казахстанские активы Qiwi напротив передали от АО «Киви» к Qiwi plc.
Разделить бизнес на российский и международный ГК решила в начале лета. Это связано с вводом новых санкций против России. Американская биржа NASDAQ анонсировала делистинг акций ряда компаний из РФ: «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Qiwi удалось добиться отмены делистинга, но взамен компания согласилась на корпоративную трансформацию.
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