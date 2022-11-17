17 ноября 2022, 13:14
Пытки жителей Херсона показали в украинских пабликах — СМИ
RT написал о публикации фотографий пыток жителей Херсона в украинских пабликах
Новые фотографии пыток жителей Херсона появились в украинских пабликах, написал RT. В сообщениях указываются, что каратели проводят «чистки» и избивают тех, кто якобы работал на российскую армию.
Утверждается, чтобы якобы «местные бандеровцы» сдавали этих людей националистам. В итоге мирных жителей пытали.
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На опубликованных кадрах видно, что мужчины стоят в ряд, у них связаны руки и закрыты лентой глаза. На их лицах можно увидеть кровоподтеки.
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Вооруженные силы России ушли с правого берега Днепра на прошлой неделе, именно там находится Херсон. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим проводит репрессии в отношении мирного населения региона.
При этом американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Украина запретила западным СМИ фиксировать случаи нарушения прав человека в Херсоне. Ранее украинские власти уже лишили шести журналистов аккредитации за то, что те работали в этом городе без согласования с ВСУ.
Украина
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