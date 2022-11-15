Мир 15 ноября 2022, 09:07 США признались, что Украина запрещает фиксировать преступления ВСУ в Херсоне Правозащитник из США Барака: Украина запретила СМИ фиксировать происходящее в Херсоне

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Украина запретила западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны Вооруженных сил Украины в Херсоне. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака на своей странице в Twitter.

«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями», — написал он.

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Украина уже лишила аккредитации нескольких журналистов за то, что те посетили город и работали без согласования с ВСУ. Но фотограф американского агентства Associated Press сделал и опубликовал снимок двух жителей Херсона, которых привязали к столбам «в наказание за сотрудничество с российскими властями».

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Среди лишенных аккредитации за репортажи из Херсона оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews. А замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что в городе могут начать фильтрационные мероприятия.