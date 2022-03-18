Путин запретил до конца 2022 года валютные операции в имуществе иностранных компаний

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных временных мерах экономической стабильности страны в валютном регулировании. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка России операций по оплате резидентом вклада, пая доли в имуществе (паевом фонде кооператива, складочном или уставном капитале) юридического лица — нерезидента», — говорится в тексте указа президента.

Ранее российский лидер издал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Согласно документу, главы регионов должны будут принять исчерпывающие меры для того, что обеспечить эту стабильность и поддержать граждан, которые оказались в трудной ситуации.

Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью денацификации и демилитаризации соседней страны. После этого ряд западных стран объявил о вводе санкций в финансовом, экономическом, торговом, хозяйственном, промышленном и оборонном секторах.