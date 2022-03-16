Путин подписал указ о мерах по социально-экономической стабильности и защите населения

Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Согласно документу, главы регионов должны будут принять исчерпывающие меры для того, что обеспечить эту стабильность и оказать поддержку россиянам, которые оказались в трудной ситуации.

В поручении Путин указал на то, что власти в субъектах страны также должны принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан, а также при необходимости принять решение о единовременных денежных выплатах.

Помимо этого, главам регионов поручено следить за розничными ценами на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия, а также проверять их наличие в магазинах и других точках реализации.

Помимо этого, на совещании по вопросам социально-экономической поддержки регионов Путин поручил правительству и ФАС постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке. Также правительство должно обеспечить работу по социальным выплатам, чтобы при изменении ситуации в семьях люди получали помощь автоматически.