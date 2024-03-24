Важное 24 марта 2024, 17:50 Путин в церкви в Ново-Огареве поставил свечу за погибших при теракте

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Президент Владимир Путин 24 марта в церкви, находящейся в резиденции Ново-Огарево, поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в Красногорске. Видео с главой государства опубликовала пресс-служба Кремля.

На распространенных кадрах российский лидер зажигает свечи перед иконами и крестится. В России 24 марта объявили днем траура. Все массовые мероприятия отменили.

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В Красногорске люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу возле Crocus City Hall. Во всех городах страны проходят акции в память о жертвах теракта.

По последним данным, в результате атаки погибли 137 человек, а ранения и травмы получили 180 человек. Неравнодушные россияне продолжают сдавать кровь для пострадавших.