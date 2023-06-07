07 июня 2023, 12:15
Путин в приветствии участникам ПМЭФ поблагодарил российских бизнесменов
Путин поблагодарил бизнес России за усилия по преодолению последствий санкций
Президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил предпринимателей страны за усилия по преодолению последствий санкций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях», — отметил российский лидер.
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Президент поблагодарил руководителей и сотрудников компаний, которые стараются преодолеть тяжелые последствия нелегитимных санкций.
Путин обратил внимание, что в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России прогнозируют рост на 1–2%.
Ранее глава государства заявил, что санкции против России провоцируют глобальный кризис. По словам Путина, вина лежит на западных политиках, которые ради своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.
Бизнес
Владимир Путин
ПМЭФ-2023
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