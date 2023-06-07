Общество 07 июня 2023, 12:15 Путин в приветствии участникам ПМЭФ поблагодарил российских бизнесменов Путин поблагодарил бизнес России за усилия по преодолению последствий санкций РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил предпринимателей страны за усилия по преодолению последствий санкций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях», — отметил российский лидер.

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Президент поблагодарил руководителей и сотрудников компаний, которые стараются преодолеть тяжелые последствия нелегитимных санкций.

Путин обратил внимание, что в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России прогнозируют рост на 1–2%.

Ранее глава государства заявил, что санкции против России провоцируют глобальный кризис. По словам Путина, вина лежит на западных политиках, которые ради своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.