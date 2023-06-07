Важное 07 июня 2023, 12:28 Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году Путин: ВВП России может вырасти на 1-2% в 2023 году РИА «Новости»

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Мировая экономика, по прогнозам, продолжит замедляться в 2023 году, но валовой внутренний продукт России может увеличиться на 1-2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям ПМЭФ. Обращение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно по максимуму использовать открывающиеся возможности.

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Важной задачей он назвал достижение технологического и финансового суверенитета России. Также в числе ключевых целей Путин обозначил выстраивание оптимальной кооперации и логистики.

Отметил президент и необходимость совершенствования инфраструктуры, снижение неравенства и бедности.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Он станет уже XXVI по счету.

Девизом ПМЭФ в этом году станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».