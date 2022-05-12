Санкционные ограничения, наложенные против России со стороны Запада, провоцируют глобальный экономический кризис. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы выстраиваем работу с учетом непростых внешних условий. Имею в виду и сложную глобальную конъюнктуру, и санкционное давление западных государств. Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что вина лежит на властях западных стран, которые ради своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.

«Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет и системным решениям по укреплению экономического суверенитета в технологической и продовольственной безопасности», — сказал Путин.

Ранее Центробанк предсказал, что санкции против России сохранятся до 2024 года.