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    12 мая 2022, 14:08

    Санкции против России провоцируют глобальный кризис — Путин

    Путин: санкции против России ведут к глобальному экономическому кризису

    Максим Зинкин

    Санкционные ограничения, наложенные против России со стороны Запада, провоцируют глобальный экономический кризис. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы выстраиваем работу с учетом непростых внешних условий. Имею в виду и сложную глобальную конъюнктуру, и санкционное давление западных государств. Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис», — заявил российский лидер.

    Президент подчеркнул, что вина лежит на властях западных стран, которые ради своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.

    «Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет и системным решениям по укреплению экономического суверенитета в технологической и продовольственной безопасности», — сказал Путин.

    Ранее Центробанк предсказал, что санкции против России сохранятся до 2024 года.