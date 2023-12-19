Общество 19 декабря 2023, 19:21 Кабмин установит очередность газификации льготников по поручению Путина Путин распорядился установить приоритет очередности газификации льготников РИА «Новости»

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Кабинет министров России по поручению президента Владимира Путина установит приоритет очередности социальной газификации, уделив внимание участникам спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С учетом принятых решений <…> обеспечить установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников спецоперации», — указали в перечне поручений главы государства.

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Кабмину также поручили проработать меры поддержки малоимущих граждан и лиц с низкими доходами по покупке и установке газоиспользующего оборудования. Правительство должно исполнить поручение до 15 марта 2024 года.

Путин порекомендовал членам «Народного фронта» проконтролировать проведение социальной газификации. Первый доклад по этому вопросу он ожидает 1 февраля 2024 года.

Социальная газификации предполагает строительство газопроводов от действующей газовой сети до границ земельных участков россиян. При этом проведение газа на участке оплачивается гражданами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.