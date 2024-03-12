Общество 12 марта 2024, 20:50 Путин указал на важность поддержки семейных ценностей в России Путин: вопросами поддержки семейных ценностей в России нужно заниматься всегда РИА «Новости»

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В России всегда нужно заниматься вопросами поддержания семейных ценностей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

В ходе беседы председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поделился успехами в работе по «сохранению задачи по наследию».

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«Вы сказали, что мы справились с сохранением наших ценностей, традиций и так далее. Но это нужно поддерживать и <…> заниматься этим всегда», — сказал Путин.

Глава государства объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Он также отметил, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».

По поручению президента Владимира Путина действие программы «Семейная ипотека» продлят до 2030 года. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей.