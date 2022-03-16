Путин: США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией

Всей планете приходится расплачиваться за амбиции Запада, миф о «золотом миллиарде» рушится, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также обратился к жителям западных стран, назвав ложью утверждения о враждебных действиях России.

По его словам, США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы, написало РИА «Новости».

«Теперь каждый знает, что резервы государства могут быть просто украдены», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности. По его словам, аресты зарубежных активов РФ и бизнеса станут уроком для российских предпринимателей. «Нет ничего надежней инвестиций на родине», — отметил он.

Президент подчеркнул, что после блокировки счетов России на Западе многие страны будут конвертировать свои резервы в товары, а это усилит дефицит.

Говоря о разрушении мифа о «золотом миллиарде», президент имел в виду метафору, используемую для обозначения населения самых богатых и развитых стран. Она также отражает дисбаланс в уровне жизни и потреблении между ними и развивающимися странами.

«Запад пытается убедить своих граждан, что их трудности — результат действий России, но это ложь», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. «Мы теперь знаем, кто трусливо предал своих партнеров и не выполнил обязательства перед работниками», — добавил президент.

По словам Путина, властям Украины безразлична судьба населения страны. «Киевскому режиму поставили задачу создать „анти-Россию“», — пояснил он.