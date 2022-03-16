Путин назвал арест зарубежных активов уроком для российских предпринимателей

Арест западных активов станет уроком для российских бизнесменов и предпринимателей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Аресты зарубежных активов РФ и бизнеса — урок для российских предпринимателей, нет ничего надежней инвестиций на родине», — заявил Путин.

Также президент отметил, что в отличие от западных стран Россия будет уважать право собственности.

«Надо понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовали бы при любом развитии событий», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что на Украине обнаружена сеть из десятков лабораторий, в которых проводили эксперименты с опасными, смертельными вирусами.