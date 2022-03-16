Нарышкин объяснил решение о проведении спецоперации на Украине

Решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине опиралось на предельно точную и реалистичную оценку ситуации в мире. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Решение президента о проведении специальной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и безопасность страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире», — приводит его слова РИА «Новости».

Нарышкин отметил, что Россия была вынуждена начать специальную операцию на Украине, потому что малейшее промедление в отношении «откровенно русофобского киевского режима» обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.