Общество 04 апреля 2023, 12:22 Путин спрогнозировал снижение инфляции в России Путин: инфляция имеет тенденцию к снижению РИА «Новости»

Читать 360tv в

Инфляция по итогам марта замедлится до 4%. Такое предположение высказал президент России Владимир Путин во время беседы с рабочими тульского завода железнодорожного машиностроения «Тулажелдормаш».

Глава государства рассказал, что в минувшем году инфляция подскочила до 17%. Сейчас тенденция изменилась. По словам президента, за предыдущие месяцы реальные зарплаты в среднем по стране выросли на 0,3-0,6%, что сказалось на снижении инфляции.

Реклама

«По итогам марта инфляция, скорее всего, окажется меньше 4% и имеет тенденцию к снижению», — сказал президент.

Владимир Путин главной целью для государства обозначил повышение доходов россиян. Он заявил, что зарплата должна вырасти на 3-5%, тогда доходы увеличатся в среднем на 2-3%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что социальные пенсии с 1 апреля в России повысят на 3,3%. С учетом предыдущей индексации рост этого пособия превысит темпы инфляции.