Важное 04 апреля 2023, 11:59 Путин назвал первостепенной задачей повышение доходов россиян Путин: главная задача для государства — рост доходов россиян РИА «Новости»

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Главной задачей для государства является повышение доходов россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во визита на тульский завод железнодорожного машиностроения «Тулажелдормаш».

Глава государства во время беседы с рабочими предприятия отметил, вопрос благосостояния является ключевым для каждого отдельного человека и страны в целом.

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«Решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — сказал президент.

Владимир Путин заявил, что реальная зарплата россиян должна вырасти на 3-5%, тогда доходы увеличатся в среднем на 2-3%. Глава РФ добавил, что индексация зарплат приведет к падению инфляции.

Российские работодатели планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам в этом году. Индексацию проведут 80% компаний, сообщил RT.