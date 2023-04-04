04 апреля 2023, 11:59
Путин назвал первостепенной задачей повышение доходов россиян
Путин: главная задача для государства — рост доходов россиян
Главной задачей для государства является повышение доходов россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во визита на тульский завод железнодорожного машиностроения «Тулажелдормаш».
Глава государства во время беседы с рабочими предприятия отметил, вопрос благосостояния является ключевым для каждого отдельного человека и страны в целом.
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«Решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — сказал президент.
Владимир Путин заявил, что реальная зарплата россиян должна вырасти на 3-5%, тогда доходы увеличатся в среднем на 2-3%. Глава РФ добавил, что индексация зарплат приведет к падению инфляции.
Российские работодатели планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам в этом году. Индексацию проведут 80% компаний, сообщил RT.
Доходы
Владимир Путин
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