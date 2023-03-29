Деньги 29 марта 2023, 11:57 Рост соцпенсий в России разгонят быстрее темпов инфляции Спикер Госдумы Володин: соцпенсии с 1 апреля повысят на 3,3% с ростом выше темпа инфляции РИА «Новости»

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В России с 1 апреля повысят на 3,3% социальные пенсии четырем миллионам получателей. С учетом предыдущей индексации рост этого пособия превысит темпы инфляции, заявил на сайте председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10% повысят еще на 3,3%. Перемены почувствуют около четырех миллионов человек — получатели пенсии по инвалидности, потере кормильца, не наработавшие стажа для страховой пенсии и другие категории.

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«Таким образом, рост будет выше темпа инфляции», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Тогда же ужесточат требования к кредитным потребительским и сельскохозяйственным кооперативам, которые дают жилищные займы с возможностью погасить их на средства маткапитала. Подходящие по условиям Центробанка организации внесут в специальный реестр. Кроме того, в апреле вступят в силу законы об ограничении движения судов во время массовых мероприятий на внутренних водных путях и о защите держателей ипотечных бумаг от банкротства банков.