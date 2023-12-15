Власть 15 декабря 2023, 18:53 Московское отделение КПРФ предложило две кандидатуры на выборы президента России Московское отделение КПРФ выдвинуло Зюганова и Левченко на выборы президента РИА «Новости»

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Московское городское отделение КПРФ предложило две кандидатуры для участия в выборах президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года. Ими стали председатель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов и депутат Государственной Думы Сергей Левченко. Об этом рассказал в своем Telegram-канале первый руководитель фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин.

«Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента Российской Федерации», — написал он.

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Следующим крупным событием для КПРФ в рамках подготовки к выборам станет третий этап XVIII съезда партии, который запланировали на 23 декабря. В этот день тогда делегаты съезда выдвинут официальную кандидатуру на пост президента России от КПРФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уклончиво ответил на вопрос о месте расположения предвыборного штаба Владимира Путина.