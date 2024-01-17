Общество 17 января 2024, 15:23 Путин поздравил российских строителей с рекордным вводом жилья в 2023 году Путин назвал абсолютным рекордом введение 110 млн квадратных метров жилья РИА «Новости»

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Российские строители в 2023 году сдали 110 миллионов квадратных метров жилья. Это стало абсолютным рекордом за всю историю страны. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент Владимир Путин.

«Это абсолютный рекорд — 110,1 миллиона квадратных метров жилья — и ничего такого в истории России пока не было. Я хочу строителей с этим поздравить», — заявил глава государства.

В конце декабря о выходе строительной отрасли на свой лучший результат по введению в эксплуатацию жилой недвижимости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что более половины построенного за год в России жилья пришлось на многоквартирные дома.

С 1 января 2024 года жилая недвижимость в России подорожала. В силу вступил приказ Министерства строительства, установивший, что минимальная стоимость квадратного метра составит 97,5 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году.