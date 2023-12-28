Деньги 28 декабря 2023, 11:21 Строительная отрасль по итогам года показала лучшие результаты за всю историю России — Хуснуллин Хуснуллин: отрасль строительства России с начала года выросла до рекордных 11% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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По итогам 2023 года в России введут в эксплуатацию 108 миллионов квадратных метров жилья. Строительная отрасль даже без учета декабря приросла на рекордные 11%, заявил на совещании с регионами вице-премьер Марат Хуснуллин. Его процитировало РИА «Новости».

«Заканчиваем год неприлично хорошо. Нам удалось достичь лучших результатов за всю историю страны», — сказал он.

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Росстат, по словам вице-премьера, объявил о приросте строительства с января по ноябрь на 11%. Марат Хуснуллин напомнил, что за три года, с 2020 по 2022 год, эта отрасль выросла почти на 15%.

Вице-премьер заявил, что в этом году введут не меньше 108 миллионов квадратных метров жилья, из них более 51 миллиона — в многоквартирных домах. Марат Хуснуллин заявил, что на каждого россиянина придется по 0,74 метра новостройки.

В Москве сдали 6,2 миллиона квадратных метров жилья и возвели 114 объектов социального назначения, в том числе 68 учебных заведений. В городе проложат еще три ветки метро на 40 станций.