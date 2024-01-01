Общество 01 января 2024, 05:48 Нормативная стоимость квадратного метра жилья повысилась в России с 1 января Freepik

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С 1 января в силу вступает действие приказа Минстроя о нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2024 года. Сумма установлена в размере 97,5 тысячи рублей, это на 4% больше, чем во втором полугодии 2023 года.

Приказ также устанавливает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра по регионам на первый квартал 2024 года. Самые высокие показатели — для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименьшие показатели в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

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Нормативы используют федеральные и региональные власти для расчета соцвыплат, положенных на покупку или строительство жилья.

С 1 января 2024 года изменения ждут военнообязанных в запасе. На пять лет повысился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.