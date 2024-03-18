Важное 18 марта 2024, 19:39 Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом Президент Путин назвал жителей Крыма гордостью России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин посетил концерт на Красной площади и поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом и Севастополем. Регион он назвал стратегически важной территорией, а его жителей — гордостью страны.

«Крым — это прежде всего люди. <…> Они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в родную семью», — обратил внимание Путин.

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Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выступил во время круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Он отметил, что регион подтвердил свой исторический выбор, поддержав Владимира Путина на голосовании.

Президент спас республику от войны и геноцида, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. Воссоединение с Россией открыло путь к восстановлению исторической справедливости.