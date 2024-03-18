Выборы 18 марта 2024, 11:37 Крым и Севастополь подтвердили свой исторический выбор во время голосования Нарышкин: Крым подтвердил свой исторический выбор, проголосовав за Путина РИА «Новости»

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Поддержав Владимира Путина на президентских выборах, Крым и Севастополь подтвердили свой исторический выбор. На это указал директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

«Крымчане и севастопольцы подтвердили свой исторический выбор, уверенно поддержав кандидатуру Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации. И впереди у нас общее будущее — будущее великой страны, будущее государства-цивилизации России», — процитировало его РИА «Новости».

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В Севастополе Путин одержал победу, набрав 92,60% голосов, в Крыму за него проголосовали 93,60%. Таковы итоги после обработки всех бюллетеней.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, Владимир Путин спас республику от войны и геноцида. Воссоединение территории с Россией открыло путь к восстановлению исторической справедливости, добавил Аксенов.