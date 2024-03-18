Общество 18 марта 2024, 10:16 Аксенов поблагодарил Путина за спасение Крыма Глава Крыма Аксенов: Путин спас республику от войны и геноцида РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин спас Крым от войны и геноцида. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 10 лет назад крымчане воссоединились с Россией. Этот процесс открыл путь к восстановлению исторической справедливости и возвращению исконных русских земель.

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«Крымская мечта исполнилась благодаря решениям нашего президента. Он спас нас от войны и геноцида», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, Путин постоянно «держал руку на пульсе перемен», которые происходили в Крыму. Аксенов назвал это ключевым фактором всех успехов.

Прошедшие 10 лет стали для Крыма декадой развития и свободы, единства и согласия. Глава республики поблагодарил земляков и тех, кто помогает полуострову.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что Запад осуждает референдум в Крыму, который состоялся в 2014 году.