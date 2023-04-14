Общество 14 апреля 2023, 13:10 Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Песков сообщил, что Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в субботу, 15 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«В субботу, 15 апреля, Владимир Путин посетит пасхальное богослужение. Он будет в храме Христа Спасителя», — сказал он.

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Песков отметил, что на праздничном столе у Путина будут находиться традиционные пасхальные угощения.

«Как у всех христиан, как у всех людей. Сам я тоже отмечу праздник, как и остальные православные», — добавил пресс-секретарь.

В 2022 году Путин также встретил Пасху в храме Христа Спасителя. Он прибыл на службу незадолго до полуночи, вместе с ним в главном соборе России находился мэр Москвы Сергей Собянин.

Депутаты предложили сделать понедельник после Пасхи выходным днем в России. Они отметили, что мера подчеркнет признание государством особой роли православия в стране.