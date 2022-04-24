Путин встретил праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин традиционно встретил праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя, сообщило РИА «Новости».

Глава государства приехал в храм незадолго до полуночи в ночь с субботы на воскресенье. В руках Путина — зажженная церковная свеча. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественное пасхальное богослужение.

Рядом с Путиным в главном соборе страны во время богослужения находился мэр Москвы Сергей Собянин.

Частица Благодатного огня из Иерусалима прибыла в Москву накануне, 23 апреля. Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково. Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова.