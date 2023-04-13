Власть 13 апреля 2023, 11:24 Понедельник после Пасхи предложили сделать выходным в России Депутаты от ЛДПР предложили сделать понедельник после Пасхи выходным РИА «Новости»

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Представители фракции ЛДПР выступили с идеей сделать выходным следующий после Пасхи день. Копия проекта закона и пояснительная записка оказались в распоряжении RT.

«Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — сказано в пояснительной записке.

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Парламентарии отметили, что большая часть россиян отмечает важный для православных религиозный праздник Светлого Христова Воскресения. При этом депутаты в своих оценках сослались на мнение экспертов.

Один из авторов законопроекта, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, считает, что выходной после Пасхи покажет большое уважение к историческим традициям православного сообщества РФ и подчеркнет признание обществом и государством «особой роли православия в истории России».

Он добавил, что речи об увеличении нерабочих праздничных дней в течение года не идет. По его словам, можно перенести один их выходных дней на понедельник для празднования Пасхи.