Белоруссия в сентябре начнет испытывать российскую вакцину от коронавируса

В Белоруссии в сентябре начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве здравоохранения Белоруссии.

На данный момент Минздрав Белоруссии прорабатывает возможность начать в ближайшее время испытания, сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав».

«На сегодняшний момент специалисты Белоруссии и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. <…> По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что клинические испытания будут проходить в рамках выполнения договоренностей между главами России и Белоруссии.

Также в Минздраве отметили, что «белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях».

Белоруссия первая получит поставку российской вакцины. Соглашение подписал и Казахстан. Всего по словам Татьяны Голиковой, о желании закупить отечественный препарат заявили 27 стран.