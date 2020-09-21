Россиянам рассказали, кому нельзя прививаться от COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи, проходит пострегистрационные исследования. Противопоказаний для прививки будет немного.

Академик РАН и заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал в беседе с сайтом RT, для кого есть определенные ограничения на вакцинацию от COVID-19.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами», — заметил он.

По словам Караулова, при аутоиммунных, ревматологических заболеваниях и онкологии прививку все равно делать можно. Если россиянин хочет привиться от гриппа, то сделать это лучше сейчас: через четыре недели вакцина от коронавируса появится в доступе. Прививать от COVID-19 будут в два этапа — инъекцию сделают с разницей в 21 день.

На какой именно период защитит от инфекции препарат, дискуссия пока не прекратилась. Речь может идти как об иммунитете на полгода, так и о двухлетней защите.

«Для понимания необходимо больше смотреть на клетки памяти, на механизмы клеточной памяти», — заключил Караулов.

С начала пандемии в мире подтвердили более 29 миллионов случаев заболевания. Выздороветь удалось почти 20 миллионам человек, скончались свыше 900 тысяч пациентов. В России COVID-19 подтвердили у 1 103 399 жителей страны, из них 909 357 поправились.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, получивший название «Спутник V», разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.