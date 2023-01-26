Подмосковье 26 января 2023, 15:08 Участник СВО после реабилитации начал работать в Центре восстановительной терапии в Рузе

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Михаил Цветов был ранен во время штурма в Харьковской области в апреле прошлого года. После полученных травм он проходил реабилитацию в Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея. После лечения медучреждение приняло его на работу.

В ходе боев Михаил получил сотрясение мозга и частичную потерю слуха. Ему пришлось ампутировать три пальца левой кисти. С реабилитацией ему помог фонд «Благодатная Таврида».

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После лечения Михаил предложил медикам свою помощь, и его приняли на работу.

«Я до этого занимался пауэлифтингом, вел здоровый образ жизни, и мне предложили стать инструктором спорта. Скоро будет наплыв участников СВО и я смогу наладить с ними контакт и помочь в дальнейшей реабилитации», — рассказал он.

Помощник генерального директора Центра Валей Сайфуллин рассказал, что центр оказывает не только лечебную, но и социально-психологическую помощь, а также социокультурную реабилитацию.

Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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