26 января 2023, 15:08
Участник СВО после реабилитации начал работать в Центре восстановительной терапии в Рузе
Михаил Цветов был ранен во время штурма в Харьковской области в апреле прошлого года. После полученных травм он проходил реабилитацию в Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея. После лечения медучреждение приняло его на работу.
В ходе боев Михаил получил сотрясение мозга и частичную потерю слуха. Ему пришлось ампутировать три пальца левой кисти. С реабилитацией ему помог фонд «Благодатная Таврида».
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После лечения Михаил предложил медикам свою помощь, и его приняли на работу.
«Я до этого занимался пауэлифтингом, вел здоровый образ жизни, и мне предложили стать инструктором спорта. Скоро будет наплыв участников СВО и я смогу наладить с ними контакт и помочь в дальнейшей реабилитации», — рассказал он.
Помощник генерального директора Центра Валей Сайфуллин рассказал, что центр оказывает не только лечебную, но и социально-психологическую помощь, а также социокультурную реабилитацию.
Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.
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